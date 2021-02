Patrick Beverley segna la tripla mentre si gira verso la panchina: “Ora voglio che anche il mio video diventi virale!”

Patrick Beverley non è tra i migliori tiratori NBA, anche se in carriera ha un onesto 38% da dietro l’arco. È difficile che la point guard dei Los Angeles Clippers entri comunque nei migliori highlights delle partite, se non per qualche comportamento sopra le righe quando marca avversari più talentuosi di lui.

L’eccezione c’è stata però ieri notte, quando Beverley si è trasformato per qualche momento in Steph Curry: ha segnato una tripla dall’angolo, girandosi verso la panchina dei Cavaliers prima ancora che la palla entrasse nel canestro. Una giocata, a suo dire, degna di diventare virale esattamente come quelle di alcuni suoi colleghi come appunto Curry o, il mese scorso, LeBron James.

“I want that shot to go viral like how y'all be doing everybody else shot. Let my s–t go viral too now. Show me some love.”

Patrick Beverley on hitting a three and turning to the Cavs bench 😂 pic.twitter.com/nnaDhUOgHF

