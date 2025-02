Patrick Dumont, owner dei Mavs, lancia una BORDATA a Luka Doncic

Luka Doncic e i Dallas Mavericks non si sono lasciati proprio nel migliore dei modi. Fin dalle prime ore successive allo scambio con i Lakers, da Dallas ci hanno tenuto particolarmente a motivare la propria scelta di cedere il volto della franchigia con le sue scarse condizioni fisiche. Che Doncic negli ultimi anni sia stato spesso e volentieri fuori forma è un dato di fatto e i Mavs non volevano quindi dare il supermax ad un giocatore che potrebbe avere seri problemi fisici nel lungo periodo. Da una parte il GM Nico Harrison, poche ore dopo la trade, aveva sottolineato come l’arrivo di Anthony Davis avrebbe rinforzato la squadra per via dell’apporto difensivo, contemporaneamente sottointendendo che Doncic non garantiva un impegno simile.

Ora però Patrick Dumont, proprietario dei Mavericks, ha lanciato una vera e propria bordata a Doncic. L’uomo, insieme alla suocera Miriam Adelman, nel 2023 ha acquistato la maggioranza delle quote della franchigia da Mark Cuban, diventandone owner. Sotto la sua proprietà i Mavs erano subito arrivati alle NBA Finals nella passata stagione, soprattutto grazie alle prestazioni di Luka Doncic.

“Se guardate ai migliori giocatori della NBA, quelli con i quali io e voi siamo cresciuti come Jordan, Bird, Kobe o Shaq, loro lavoravano molto duramente, ogni giorno, con l’unico focus sulla vittoria. E se non hai questa caratteristica non funziona… Non dovresti essere parte dei Dallas Mavericks. Queste sono le persone che vogliamo. Su questo sono inamovibile, l’intera organizzazione lo sa. È così che lavoro anche fuori dal mondo del basket, è l’unico modo per essere competitivi per vincere” ha detto Dumont parlando della cessione di Doncic.