Patrick Dumont, owner dei Mavs, ordina di andarci cauti con Anthony Davis: non si sa quando tornerà. E la forma fisica…

Patrick Dumont, dopo aver deciso per il licenziamento di Nico Harrison nelle scorse ore, ha deciso di occuparsi anche del caso Anthony Davis. La star dei Dallas Mavericks, arrivato lo scorso febbraio nella trade per Doncic, ha disputato finora solo 14 partite con i texani tra la passata stagione e quella corrente. Nelle ultime settimane ha accusato un infortunio al polpaccio e l’ultima presenza in campo risale ormai al 30 ottobre.

Senza Davis (e senza Kyrie Irving, anche lui ai box dalla scorsa stagione) i Mavs si sono rapidamente ritrovati ultimi in classifica, con un record di 3-8. Complice una stagione già parzialmente compromessa, Dumont ha quindi ordinato cautela per il recupero di Davis che non dovrà tornare in campo prima di essere completamente guarito. Una ricaduta renderebbe la situazione dei Mavericks ancora più disastrosa e farebbe impallidire ancor di più lo scambio dell’anno scorso.

ESPN story on Patrick Dumont’s decision to put Anthony Davis return on hold, pending medical data indicating no risk of aggravating calf strain: https://t.co/0bQSzKjNvY https://t.co/7VF0COafpg — Tim MacMahon (@BannedMacMahon) November 12, 2025

Nel frattempo ieri Dallas ha pubblicato sui social le foto dello shooting per la maglia City Edition di questa stagione: tra di esse ce n’è una di Davis che ha fatto alzare qualche sopracciglio. Il lungo dei Mavs è infatti apparso abbastanza appesantito rispetto alla forma fisica con la quale siamo abituati a vederlo. Un problema che aveva proprio Doncic, prima di lasciare Dallas e rimettersi decisamente in forma nell’ultima estate.