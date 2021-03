Patrick Ewing viene fermato dalla sicurezza al Madison Square Garden e si infuria: “Tutti qui dovrebbero conoscermi!”

Patrick Ewing è probabilmente il giocatore più famoso e rappresentativo della storia dei New York Knicks, eppure nelle scorse ore ha avuto qualche problema con la sicurezza del Madison Square Garden. Ewing, che ora è allenatore dell’università di Georgetown, si trovava al MSG per la partita tra i suoi ragazzi e Villanova, vinta per 73-72: al suo arrivo sarebbe stato fermato da alcune persone della sicurezza che a quanto pare non lo avrebbero riconosciuto.

L’episodio ha generato l’ira di Ewing, che in conferenza stampa è esploso dicendosi mancato di rispetto nell’arena che ha chiamato casa per tanti anni. Queste le sue parole:

Voglio dire una cosa: pensavo che questo fosse il mio stadio. Ed è davvero terribile che io venga fermato dalla sicurezza, che mi venga chiesto il pass. Tutti in questa arena dovrebbero sapere chi diavolo sono! E invece non posso muovermi liberamente in questa struttura. Ero basito, pensavo: “Questo è il Madison Square Garden?”. Stavo per chiamare il signor Dolan [proprietario dei Knicks, ndr] per chiedere se il mio mio numero fosse ancora appeso al soffitto.

"Everybody in this building should know who the hell I am.”

Patrick Ewing was pissed about being stopped by security at MSG

(via @NBC4Sports)pic.twitter.com/OhhCDdi9C1

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2021