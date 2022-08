Patti Smith canta a Milano e il suo chitarrista è… Gigi Datome

Ieri sera Patti Smith ha cantato al Castello Sforzesco di Milano e il chitarrista per quella che è – probabilmente – la sua canzone più famosa, ovvero “People have the power”, è stato Gigi Datome:

[Andate alla sesta card del carousel]

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Donna (@darko.bay)

Non è un mistero che tra i due ci sia grandi stima professionale e musicale. Datome è musicalmente innamorato di Patti Smith e l’icona americana classe 1975 ha davvero un enorme rispetto per il ragazzo sardo.

Patti Smith ha anche pubblicato un carosello dell’evento di ieri sera e la terza card del post è proprio con il suo amico Gigi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da This is Patti Smith (@thisispattismith)

Naturalmente Datome insieme alla Smith non passa inosservato, soprattutto se canta a Milano, in una location bellissima come quella del Castello Sforzesco. A questo punto aspettiamo che i due organizzino un tour in giro per il mondo con Datome che farà da chitarrista ufficiale.

Battute a parte, è davvero molto bello che un atleta di uno sport come il basket – che ha avuto una mediocre carriera in NBA – sia riuscito ad avvicinarsi a un personaggio come Patti Smith. Però Gigi Datome è una persona diversa. Davvero difficile da replicare e sempre pronta a scoprire nuove cose.

