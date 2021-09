Pau Gasol ancora in dubbio: “Non mi vedo in una squadra diversa dal Barcellona ma…”

Pau Gasol non ha ancora sciolto le riserve riguardo il suo futuro.

Dopo le Olimpiadi di Tokyo la leggenda del basket spagnolo non ha ripreso a giocare. Gasol però non ha ancora deciso se ritirarsi o proseguire ma ha dichiarato che non si vede in una squadra diversa dal Barcellona.

Non potrei giocare in una squadra europea diversa dal Barça, non avrebbe alcun senso. Dopo le Olimpiadi ho sentito il bisogno di staccare un po’ e riflettere sul mio futuro. Sento di poter giocare ancora, alcuni giorni ho una voglia matta di allenarmi ma altre volte è diverso. Dipende tutto da me e dalla mia famiglia ma so che continuando a giocare correrei dei rischi perché nel corso della carriera ho chiesto moltissimo al mio corpo.

Fonte: Marca / EuroHoops

Foto: FIBA