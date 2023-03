Pau Gasol commenta l’assenza di LeBron James alla cerimonia per il ritiro della sua maglia

LeBron James non ha presenziato alla cerimonia per il ritiro della maglia di Pau Gasol da parte dei Los Angeles Lakers.

La stella della franchigia gialloviola non era alla Crypto.com Arena quando la #16 della leggenda spagnola veniva appesa al soffitto, di fianco alle maglie indossate dal compianto Kobe Bryant.

Un’assenza che ha fatto discutere, anche se il diretto interessato sembra aver dato poco peso alla cosa. L’espressione con cui Gasol ha commentato questa assenza nel corso di un’intervista all’emittente spagnola Movistar, però, lascia trasparire un po’ di risentimento: “Non sapevo che non sarebbe venuto, nessuno me l’aveva detto ma non m’interessa molto, per me non era importante”.