Pau Gasol crede che Gianna Bryant avrebbe potuto rivoluzionare il basket femminile

Pau Gasol in un’intervista a ESPN ha voluto evidenziare il talento di Gianna Bryant e la durezza che la tredicenne aveva mostrato quando era ancora in vita. Tanto che secondo lo spagnolo avrebbe cambiato il destino del basket femminile.

“Avrebbe potuto cambiare il basket femminile. Si spera che succeda ancora, ma lei era così importante per il gioco in quello che avrebbe potuto dargli. Penso che spetti a noi averla presente e non lasciare che la sua scomparsa porti via quanto avrebbe potuto fare da viva”.