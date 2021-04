Pau Gasol domina ancora in Liga: annichilita Andorra

In Gara-2 dei Playoff di Eurolega, che il Barcellona ha rischiato di perdere contro lo Zenit avendo la meglio solo all’OT, Pau Gasol è stato l’unico blaugrana a non mettere piede in campo. Il veterano si è rifatto con gli interessi in campionato, nella gara conclusa poco fa contro Andorra.

I catalani hanno avuto la meglio per 63-79 guidati proprio da Gasol e dal talentino Leandro Bolmaro, autore di 26 punti in 26′. L’ex stella dei Los Angeles Lakers ha invece giocato 22′, segnando 16 punti con 8 rimbalzi e tirando 5/9 dal campo e 1/1 da 3 punti. È il season-high di Gasol, che settimana scorsa aveva segnato 13 punti in 10′ contro Manresa. Il Barcellona, che ha tenuto a riposo alcuni dei suoi migliori giocatori come Mirotic e Higgins, ha schierato la propria bandiera in quintetto.

In Liga in queste prime partite dopo il suo ritorno al Barcellona, Pau Gasol sta segnando 8.8 punti di media in poco più di 15′ di utilizzo.

Foto: Barça Basket

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.