Pau Gasol guida il Barcellona contro Tenerife: in finale di Liga sarà Clasico

Come spesso capita in Liga, anche quest’anno la finalissima per il campionato sarà il Clasico. Dopo che il Real Madrid giovedì aveva raggiunto la finale, lo stesso ha fatto ieri sera il Barcellona battendo 2-1 Tenerife in semifinale. In Gara-3, vinta dai blaugrana 89-72, miglior marcatore è stato l’immortale Pau Gasol con 15 punti e 5 rimbalzi in 13′. L’ultimo Clasico di finale era stato nel 2019, mentre un anno fa post-lockdown aveva prevalso il Baskonia in gara secca sul Barçellona.

Per il Barça anche 14 punti a testa di Davies e Higgins, più 13 di Calathes in una gara mai in discussione. Al termine della partita Pau Gasol ha voluto anche mandare un messaggio a Beatriz Zimmermann, donna di Tenerife che negli ultimi giorni ha visto le proprie figlie rapite dal padre: i resti di una delle due, Olivia, sono stati ritrovati nelle ore antecedenti Gara-3. Il dramma ha sconvolto tutta la Spagna.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.