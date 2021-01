Pau Gasol ha raccontato com’è avvenuto il suo passaggio ai Lakers di Kobe Bryant

Pau Gasol ha ricordato i mesi che hanno preceduto lo scambio che lo hanno portato ai Los Angeles Lakers.

“È pazzesco come sia successo. Si parlava di lui che avrebbe lasciato i Lakers e che sarebbe stato potenzialmente ceduto a Chicago. Si parlava anche di me perché all’epoca volevo trovarmi in una situazione rispetto a Memphis”.

Il lungo spagnolo sognava di poter giocare al fianco di Bryant a un certo punto della sua carriera. Dopo pochi mesi, i Memphis Grizzlies lo hanno ceduto ai Lakers a metà della stagione 2007-2008. L’accordo tra le due squadre prevedeva lo scambio di più giocatori tra cui il fratello minore Marc.

“Così ho detto, ‘Beh, forse un giorno giocheremo insieme. Non si sa mai’. Nella mia mente non riuscivo a credere che i Grizzlies mi avrebbero scambiato ai Lakers. Ma poi, pochi mesi dopo, quando pensavo che non sarebbe successo, è successo. E sono finito con lui e i Lakers in un momento perfetto in cui le cose sono scattate e si sono subito trovato benissimo, abbiamo passato dei momenti incredibili”.