Pau Gasol ha spiegato perché non ha avuto dubbi sul chiamare sua figlia Gianna

Il compianto Kobe Bryant pensava che il suo ex compagno di squadra ai Los Angeles Lakers, Pau Gasol, fosse uno dei suoi più cari amici in NBA. Visto il grandissimo legame tra le parti, la famiglia Gasol è rimasta scioccata alla notizia della morte di Bryant insieme a sua figlia Gianna, entrambi rimasti coinvolti in un tragico incidente in elicottero esattamente un anno fa.

Gasol sentiva di dover rendere omaggio alla figlia defunta del suo caro amico. Alla fine ha incorporato il nome “Gianna” come secondo nome di sua figlia.

“Il nome completo di mia figlia è Elisabet Gianna Gasol. È un modo, non solo per onorare Gianna, ma per averli sempre presenti. Sono la nostra famiglia e in che modo puoi averli più presenti se non dedicando loro il nome di tua figlia o di tuo figlio?”.

Fonte: ESPN

