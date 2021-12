Pau Gasol il “pensionato”: cosa fa adesso che non gioca più a basket?

Pau Gasol si è ritirato. Ma ciò non significa che si sta annoiando. Ha tantissimi impegni, anche se un po’ gli manca il campo, come ha detto a MARCA.

“ Mi manca l’adrenalina che provoca la competizione, anche se ho dovuto fare a meno di due anni prima di firmare per il Barça a causa del mio infortunio. Quella situazione, insieme alla pandemia, mi ha aiutato a incanalare quell’energia in altri hobby e progetti”.

“Nessun giorno è uguale all’altro e questo è esattamente ciò che apprezzo. A volte ho incontri con i miei diversi team (la Fondazione Pau Gasol, il mio team di comunicazione, gli investimenti…). Altre volte viaggio o partecipo alle riunioni del CIO per la mia posizione nella Commissione degli atleti. Tengo chiamate regolari con diversi agenti nel campo dello sport per avanzare nell’attuazione di diversi progetti. Partecipo a eventi, registro video, tengo conferenze, scrivo articoli, revisiono proposte e documenti… E, naturalmente, sono padre e marito. Faccio tutto tranne annoiarmi!”.

“Quando Jeanie Buss lo ha annunciato tramite il suo account Twitter poco dopo il mio ritiro, ero molto grato e onorato. Solo dieci giocatori hanno avuto questo grande onore. Che il mio numero appaia accanto a quello di Kobe, Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar è un sogno indescrivibile. Non potrò mai ringraziare abbastanza i Lakers e i loro tifosi per l’amore che mi hanno sempre dato e che ancora mi trasmettono. Al momento non c’è una data per il ritiro della maglia”.