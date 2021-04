Pau Gasol show in Liga contro Manresa: 10′ di dominio assoluto

Nel tardo pomeriggio, Pau Gasol ha giocato la sua quarta partita con la maglia del Barcellona dopo il suo ritorno in Catalogna. Il lungo spagnolo ha sfoderato quella che probabilmente è la sua miglior prestazione della stagione, realizzando 13 punti in 10′ contro il Baxi Manresa (di cui 9 con 3/3 al tiro in 5′ del terzo quarto), tirando 5/6 dal campo e subendo 2 falli. Alla fine anche 16 di valutazione e +9 di plus/minus. Minuti di pura onnipotenza per Gasol, che ha luglio compirà 41 anni ma sta dimostrando di poter ancora competere ad alti livelli.

😎 Sabes que te la va a hacer… y te la hace.

¡La de @paugasol de TOOOOOOODA LA VIDA! 🎥 En directo en @MovistarBasket #GameDayMovistar#LigaEndesa pic.twitter.com/Qp0pq5Dqak — Liga Endesa (@ACBCOM) April 17, 2021

Il Barça ha vinto la partita 97-89, rimanendo al secondo posto in classifica dietro i rivali del Real Madrid. Ora per Pau Gasol e i catalani ci saranno i Playoff di Eurolega, a partire da martedì contro lo Zenit San Pietroburgo. L’ex Lakers ha fatto il suo secondo esordio in Eurolega un paio di settimane fa, nell’unica partita giocata fin qui in coppa. Per lui 9 punti in 13′ contro il Bayern Monaco.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.