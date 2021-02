Paul George critica duramente l’arbitraggio della partita contro i Brooklyn Nets

Paul George ha criticato fortemente l’arbitraggio della sfida fra i suoi Los Angeles Clippers e i Brooklyn Nets, vinta da questi ultimi 124-120.

In particolare PG (autore di 26 punti) ritiene di non essere stato abbastanza tutelato dai fischietti per quanto riguarda le gite in lunetta, visto che ha tirato un solo libero in tutta la gara.

Penso che concedermi un solo tiro libero sia una mancanza di rispetto. Non voglio dilungarmi ma molte volte ci sono stati contatti con il mio difensore ma in lunetta ci sono finito una volta sola.

Alla fine il computo totale dei liberi è stato di 26-17 in favore dei Nets con 16 tiri a cronometro fermo (tutti segnati) per i Big Three di Brooklyn. In casa Clippers è stato Leonard a bilanciare parzialmente questo dato (8/9)

