Paul George è stato sospeso 25 partite per violazione delle regole anti-droga

I Philadelphia 76ers stanno vivendo una stagione abbastanza positiva, in corsa per i Playoff dopo esserne rimasti ampiamente fuori lo scorso anno. Ora però per la squadra di Nick Nurse è arrivata una brutta notizia: la NBA ha annunciato la sospensione, senza stipendio, di Paul George per le prossime 25 partite. La causa è una violazione delle regole anti-droga della Lega, con il giocatore che avrebbe assunto una sostanza proibita. George perderà 11.7 milioni di dollari in queste 25 partite, mentre i Sixers non avranno a disposizione il proprio terzo miglior marcatore che stava segnando 16.0 punti di media. Dopo 5 partite di assenza, PG verrà spostato nella lista dei “sospesi” e la franchigia guadagnerà uno spot con cui firmare un free agent.

“Negli ultimi anni ho parlato dell’importanza della salute mentale e, nel corso della mia recente ricerca di cure per un problema personale, ho commesso l’errore di assumere un farmaco non appropriato. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni e chiedo scusa all’organizzazione dei Sixers, ai miei compagni di squadra e ai tifosi di Philadelphia per le scelte sbagliate che ho fatto durante questo processo. Sono concentrato nell’utilizzare questo periodo per assicurarmi che mente e corpo siano nelle migliori condizioni possibili per aiutare la squadra quando tornerò” ha scritto George in un comunicato. La sostanza proibita non è stata rivelata. PG rientrerà per le ultime 10 partite della stagione regolare.