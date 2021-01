Paul George pensa che sia bellissimo lottare contro l’ingiustizia sociale

Con l’NBA in prima linea nella lotta per la lotta contro l’ingiustizia sociale, il Martin Luther King Day è un giorno molto importante per la community afroamericana e Paul George lo sa benissimo. PG13 non ha mai evitato di esprimere le sue preoccupazioni per quanto stesse accadendo negli Stati Uniti. Durante il MLK Day, ha riflettuto sull’interessante dinamica di chiedere a gran voce il cambiamento e di difendere ciò in cui le persone credono.

“Abbiamo visto così tante etnie difendere ciò che era giusto per loro. Penso che sia lì che ho visto la bellezza di tutto ciò. Per noi è stupendo correre e giocare dopo tutto quello che è successo, ma il bello è stato vedere tutte quelle persone insieme in quella lotta per portare l’uguaglianza”.

Il cambiamento è un processo lungo, per non dire altro. Ma fare passi avanti e mantenere viva l’attenzione potrebbe accelerare l’attuazione della giustizia sociale.

