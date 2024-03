Paul George si è INNAMORATO del basket europeo

Negli Stati Uniti si parla sempre di più del basket europeo. Grazie all’esplosione di tanti giocatori del Vecchio Continente, il mondo NBA si occupa sempre di più della pallacanestro giocata dall’altra parte dell’Atlantico.

Il basket europeo ha sempre un fascino “esotico” per gli americani ma ormai non viene più snobbato, bensì guardato per certi versi con ammirazione. Alcuni set offensivi ma anche l’istituzione dell’In-Season Tournament (chiaramente mutuato dalle coppe nazionali) e soprattutto l’atmosfera da brividi che si respira in alcune arene: elementi che non lasciano indifferenti i giocatori statunitensi.

L’ultimo in ordine temporale è stato Paul George. Lui che ha un legame speciale con l’Europa, visto che la moglie Daniela Rajic ha origini serbe e i due si sono sposati in Italia.

Nell’ultima puntata del suo Podcast P with Paul George la stella dei Los Angeles Clippers ha parlato della pallacanestro in Serbia.

Ma avete visto che atmosfera c’è nelle arene? Mia moglie mi ha fatto vedere dei video del Partizan e della Stella Rossa con cori impressionanti e fumogeni. Quando ero a Belgrado mi hanno spiegato che è come essere in una gang, la gente ti chiede da che parte stai e quale squadra rappresenti. C’è un rapporto molto profondo con il proprio tema. Sarebbe bellissimo se fosse così anche qui. Ovviamente non parlo dei risvolti violenti ma del loro modo di vivere le partite.

George ha parlato anche delle differenze a livello tecnico e tattico.