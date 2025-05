Paul Pierce mantiene la promessa dopo il KO dei Celtics: si fa 20 miglia a piedi nudi

Prima di Gara-2, Paul Pierce si era detto sicuro di una vittoria dei Boston Celtics. Intervenuto su Fox Sports, l’ex campione NBA aveva ostentato le proprie certezze arrivando a promettere, in caso di sconfitta, che si sarebbe fatto il tragitto casa-lavoro a piedi scalzi e in vestaglia la mattina seguente. I Celtics non solo hanno perso, ma lo hanno fatto subendo una rimonta da +20 e scivolando sotto 0-2 nella serie.

Pierce è però stato di parola: la mattina seguente, all’alba, si è messo in marcia verso gli studi di Fox Sports in vestaglia e senza scarpe. Un tragitto di circa 20 miglia (32 chilometri) che The Truth ha percorso in poco più di 7 ore, documentando tutto sui social tra storie Instagram e video live.

Nel tragitto, Pierce ha anche fatto un incontro singolare: l’amico e collega di podcast Kevin Garnett lo ha incrociato mentre girava per le strade di Los Angeles a bordo della sua auto.

Kevin Garnett drove past Paul Pierce walking to the studio 💀 pic.twitter.com/EPRYdij08J — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 8, 2025

“Ce l’ho fatta, ma non farò mai più una promessa del genere in vita mia!” ha detto Pierce dopo essere arrivato nel parcheggio della sede della Fox.