Paul Pierce, trovato ubriaco al volante, si difende: “Ero stanco, sono anziano”

Brutta disavventura per Paul Pierce, arrestato per guida in stato di ebrezza a Los Angeles.

La vicenda risale alla serata di martedì. La polizia era intervenuta sulla 101 Freeway chiudendo diverse corsie dell’autostrada a causa di un incidente. Quando però la strada è tornata alla sua piena funzionalità, un SUV non ha ripreso la marcia. Gli agenti si sono avvicinati per verificare la situazione e hanno trovato Paul Pierce addormentato al volante. Dopo aver constatato evidenti segni di alterazione, gli agenti hanno arrestato Pierce con l’accusa di guida in stato di ebrezza e l’hanno portato in una stazione di polizia della metropoli californiana.

La polizia stessa ha diffuso informazioni sull’accaduto che è così diventato di dominio pubblico. A quel punto The Truth ha deciso di difendersi dalle accuse pubblicando una foto della coda e scrivendo di essersi addormentato solamente per la stanchezza, dovuta anche all’età.