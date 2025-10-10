paul pierce

Paul Pierce, trovato ubriaco al volante, si difende: “Ero stanco, sono anziano”

Home NBA News
Redazione BasketUniversoLascia un Commento su Paul Pierce, trovato ubriaco al volante, si difende: “Ero stanco, sono anziano”

Brutta disavventura per Paul Pierce, arrestato per guida in stato di ebrezza a Los Angeles.

La vicenda risale alla serata di martedì. La polizia era intervenuta sulla 101 Freeway chiudendo diverse corsie dell’autostrada a causa di un incidente. Quando però la strada è tornata alla sua piena funzionalità, un SUV non ha ripreso la marcia. Gli agenti si sono avvicinati per verificare la situazione e hanno trovato Paul Pierce addormentato al volante. Dopo aver constatato evidenti segni di alterazione, gli agenti hanno arrestato Pierce con l’accusa di guida in stato di ebrezza e l’hanno portato in una stazione di polizia della metropoli californiana.

La polizia stessa ha diffuso informazioni sull’accaduto che è così diventato di dominio pubblico. A quel punto The Truth ha deciso di difendersi dalle accuse pubblicando una foto della coda e scrivendo di essersi addormentato solamente per la stanchezza, dovuta anche all’età.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da The Truth (@paulpierce)

Redazione BasketUniverso
Latest posts by Redazione BasketUniverso (see all)

Related Posts

paul pierce garnett allen

Paul Pierce e Kevin Garnett: “I tanti infortuni? Ci si allena troppo poco”

Roberto Caporilli
pierce

Paul Pierce mantiene la promessa dopo il KO dei Celtics: si fa 20 miglia a piedi nudi

Francesco Manzi
Kevin Garnett Joel Embiid

Kevin Garnett UMILIA i 76ers per il piano di gestione degli infortuni di Joel Embiid

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.