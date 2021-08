Paul Pogba mai così in forma: merito anche dei Miami Heat

Paul Pogba è uno dei migliori calciatori del mondo, vincitore dell’ultimo Mondiale con la Francia e perno del centrocampo del Manchester United. Nella prima partita stagionale, contro il Leeds, Pogba ha realizzato 4 assist mentre la sua squadra vinceva 5-1. Una forma smagliante, merito anche dei Miami Heat.

Ebbene sì, perché Pogba ha trascorso proprio in Florida le proprie vacanze, dopo l’Europeo che ha visto la Francia eliminata agli ottavi contro la Svizzera. Lì il calciatore si è allenato anche con lo staff tecnico di Miami, che ne ha curato la condizione fisica in vista della nuova stagione. Da sempre gli Heat sono un’eccellenza nel mondo dello sport per quanto riguarda la forma fisica degli atleti, anche grazie a Pat Riley che ha particolari fissazioni come il limite del grasso corporeo.

Secondo Laurie Whitwell di The Athletic, anche lo United sarebbe “sorpreso” dalla smagliante forma fisica di Pogba, il cui futuro continua a tenere banco in questi ultimi giorni di calciomercato.