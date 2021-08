Paul Reed ha eguagliato uno straordinario record alla Summer League di Las Vegas.

Il lungo scelto alla numero 58 dai Philadelphia 76ers lo scorso anno è stato l’assoluto protagonista nella partita contro i Minnesota Timberwolves. Nonostante la sconfitta rimediata all’overtime da Philly, Reed ha chiuso la sua gara con una doppia doppia da 27 punti (11/17 al tiro) e 20 rimbalzi.

Si tratta della seconda volta in assoluto nella storia della Summer League che un giocatore riesce a realizzare una prestazione del genere, realizzando almeno 20 punti e catturando 20 rimbalzi (il primo a riuscirci era stato Alan Williams).

Come se non bastasse, sono finiti a tabellino anche 4 assist, 4 palle rubate e 4 stoppate.

Reed nella passata stagione si è diviso tra 76ers e G-League, dove con i Blue Coats ha vinto sia il premio di MVP, sia quello di Rookie of the Year.