Paulius Jankunas si ritira dal basket giocato

Ieri sera lo Zalgiris Kaunas ha dato l’addio, professionalmente parlando, a una vera e propria leggenda del club. Paulius Jankunas, 38 anni, ha disputato la sua ultima partita della carriera nella vittoria sul Siauliai, segnando 9 punti.

Jankunas ha giocato tutta la propria carriera, fatta eccezione per la stagione 2009-10 al Khimki, con la maglia dello Zalgiris. Cresciuto nel vivaio biancoverde, ha esordito in prima squadra nel 2003 rimanendovi fino ad oggi. Innumerevoli i trofei, di squadra e individuali, vinti da Jankunas lungo una carriera quasi ventennale: 15 campionati lituani, di cui 2 da MVP delle Finali, 4 Baltic League di una da MVP, secondo quintetto All-Euroleague nel 2018, quando aveva portato lo Zalgiris alle storiche Final Four.

E proprio di Eurolega il giocatore lituano è leader All-Time (ovvero dal 2000) per partite disputate e rimbalzi catturati. In carriera, in Eurolega, Paulius Jankunas ha disputato 392 partite con 10.4 punti e 5.2 rimbalzi di media. Molti successi anche con la maglia della Lituania: l’argento ad Eurobasket 2015, il bronzo mondiale nel 2010 e prima ancora il bronzo ad Eurobasket 2007.