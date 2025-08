Paura a Porto Rico: Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, attaccata da uno squalo

Attimi di paura a Isla Verde, una delle spiagge più famose di Porto Rico, dove la giornalista italiana Eleonora Boi, moglie di Danilo Gallinari, è stata attaccata da uno squalo nel pomeriggio di ieri. A riportare la notizia è stata la testata locale Wapa TV.

Secondo quanto emerso, Eleonora Boi si trovava in acqua quando uno squalo l’ha morsa all’improvviso alla coscia destra. L’attacco le ha causato una ferita aperta, ma fortunatamente le sue condizioni sono stabili, come confermato dalle autorità locali.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, portando la Boi in ospedale per le cure necessarie. Al momento i media non hanno diffuso ulteriori dettagli sul tipo di squalo coinvolto né sull’estensione esatta della ferita, ma le fonti ufficiali parlano di una situazione sotto controllo.

L’episodio ha fatto rapidamente il giro dei media italiani e internazionali, suscitando grande attenzione anche tra i fan di Danilo Gallinari, impegnato nei playoff di Porto Rico. La coppia, molto seguita sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

L’attacco riaccende i riflettori sulla sicurezza balneare nelle acque dei Caraibi, dove seppur rari, gli avvistamenti di squali possono trasformarsi in situazioni di rischio, specialmente in tratti di mare molto frequentati dai turisti.

Seguiranno aggiornamenti sulle condizioni di Eleonora Boi, ma al momento prevale il sollievo per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.