Paura a Vigevano: grave incidente stradale per Matteo Bettanti

Sono ore di grandissima preoccupazione a Vigevano, dove ieri sera, poco prima delle ore 20, il cestista Matteo Bettanti, 21 anni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre era alla guida della sua Ferrari. Il giocatore, nella stagione 2023-24 visto anche in Serie A2 con la Nuova Pallacanestro Vigevano, ha perso il controllo della vettura che è finita contro un muro in corso Genova, a Vigevano.

Bettanti è una delle due persone rimaste coinvolte nell’incidente, insieme a Alberto Righini, 52 anni, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavi che viaggiava sul sedile del passeggero.

Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all’Ospedale Niguarda di Milano in codice rosso ed è tuttora in terapia intensiva, le sue condizioni sono serie. Righini è invece ferito ma non in pericolo di vita.

La squadra di basket di Vigevano, che ora milita in Serie B, ha pubblicato un comunicato ufficiale per dimostrare la propria vicinanza a Bettanti in queste ore critiche:

La famiglia della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 fa il tifo per Matteo Bettanti, rimasto ferito in un importante incidente stradale occorsogli insieme ad un’altra persona nella serata di domenica 9 novembre. Il ventunenne vigevanese era rientrato in Italia nel 2023/24 , proveniente da una esperienza al college presso la Montverde Academy negli Stati Uniti, aggregato alla ELAchem Vigevano con la quale ha disputato l’intero campionato di serie A2. Ha perduto quasi tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio e in queste settimane era in contatto con diverse squadre per tornare a giocare.

Matteo è ricoverato in codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Niguarda, sta rispondendo alle cure ed è continuamente monitorato dai medici del reparto. Forza Matteo, non mollare!