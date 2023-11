Paura per Sofoklis Schortsianitis: Baby Shaq ricoverato in ospedale

Momenti di paura per Sofoklis Schortsianitis, ricoverato in ospedale in Grecia.

L’ex centro avrebbe dei problemi di pressione arteriosa per i quali si sarebbe reso necessario il ricovero presso l’ospedale Alexandra di Atene. Nelle prossime ore sono previsti una serie di esami per determinare le cause dei problemi avvertiti da Baby Shaq. In ogni caso Schortsianitis non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni sarebbero stabili, secondo Sport24, ripreso in Italia da Sportando.

Ricordiamo che Schortsianitis è stato per anni giocatore di culto in Europa, avendo militato con le più importanti squadre greche, Panathinaikos e Olympiacos su tutte. Fra le sue esperienze internazionali spicca anche un passaggio a Cantù nel 2003-2004.

