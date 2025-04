Payton Pritchard ha vinto il premio di Sesto Uomo dell’Anno

Nelle scorse ore, poco prima di Gara-2, la NBA ha annunciato che Payton Pritchard, guardia dei Boston Celtics, è stato insignito del premio Sixth Man of the Year per la stagione 2024-25. Pritchard è il quarto giocatore nella storia dei Celtics a ricevere questo riconoscimento, unendosi a giocatori come Kevin McHale (due volte vincitore), Bill Walton e Malcolm Brogdon. Il trofeo tra l’altro porta il nome di John Havlicek, altro grande ex Celtic e pioniere del ruolo di “sesto uomo” (anche se ai suoi tempi il premio non esisteva ancora).

Nel corso della stagione, Pritchard ha avuto un impatto significativo dalla panchina, contribuendo con una media di 14.3 punti, 3.8 rimbalzi e 3.5 assist per partita, la sua miglior stagione finora. Ha inoltre stabilito un nuovo record NBA per il maggior numero di triple realizzate da un giocatore non titolare in una singola stagione, con 242, ed è stato il 3° giocatore con più assist stagionali sucendo dalla panchina.

La vittoria di Payton Pritchard porterà con sé sicuramente delle “polemiche”, visto che un altro candidato, Malik Beasley dei Detroit Pistons, sembrava poter trionfare al suo posto. Tuttavia le votazioni sono state piuttosto nette: 454 punti per il giocatore dei Celtics, solo 279 per Beasley nonostante i 16.3 punti di media e l’ottima stagione della sua squadra. Terzo posto per Ty Jerome dei Cleveland Cavaliers.