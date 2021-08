Meno di una settimana fa Isaiah Thomas si era preso le luci della ribalta dopo aver segnato 81 punti in una partita del campionato The Crawsover di Pro-Am, tornando così sulla bocca di tutti anche in ottica free agency (tanto che si parla di un interesse dei Lakers).

Ma questa notte c’è chi addirittura ha fatto meglio: la guardia dei Boston Celtics Payton Pritchard ha, infatti, segnato ben 92 punti in una partita del Portland Pro-Am. A rendere la sua prestazione ancor più incredibile si aggiunge anche il fatto che abbia giocato contro un altro giocatore NBA, una vecchia conoscenza “italiana”, vale a dire Mike James.

La sfida tra Pritchard e James è stata a dir poco incredibile: il primo ha chiuso con 92 punti 8 rimbalzi e 3 assist, mentre il secondo 63 punti 7 rimbalzi e 6 assist. Ovvero, i due hanno messo a referto, unendo le cifre, 155 punti, 15 rimbalzi e 9 assist.

Di seguito alcuni highlights del match:

Payton Pritchard out here repping Team Pritchard at the Portland Pro-Am semifinals against the Mike James, Kyle Wiltjer and Next Level. 72-70 at half, Pritchard and James nailing bombs from center court before the half ended. pic.twitter.com/hVK6gAQI0G

— Michael Visenberg (@NBADraftMikeyV) August 14, 2021