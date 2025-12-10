PAZZESCO Francesco Ferrari: prova mostruosa nella vittoria sull’Urania

Francesco Ferrari pochi mesi fa ha vinto un Europeo con l’Italbasket U20 da MVP, dimostrandosi uno dei migliori prospetti che il nostro basket abbia da offrire. Da un paio di stagioni il ragazzo classe 2005 si sta confrontando con la Serie A2 indossonado la maglia della UEB Gesteco Cividale, formazione friulana che attualmente si trova al quarto posto nel campionato cadetto. Ieri sera i gialloblu hanno vinto abbastanza agilmente contro l’Urania Milano, 78-65, ma nella positiva serata della squadra di coach Stefano Pillastrini la stella di Ferrari ha brillato più delle altre. Molto di più.

L’azzurro ha infatti segnato 36 punti dei 78 di squadra, realizzando così il suo career-high e migliorando il precedente record personale di 22 punti risalente alla scorsa stagione. I numeri sono ancora più impressionanti se si guarda il tabellino di tiro: 14/17 dal campo e 5/5 da dietro l’arco, semplicemente immarcabile.

Ferrari in questa stagione sta segnando 12.3 punti di media ed è auspicabile che, a questo ritmo, tempo il prossimo anno possa calcare i parquet di LBA. Nel frattempo nelle scorse settimane ha esordito anche in Nazionale maggiore: 21′ contro l’Islanda e 15′ contro la Lituania, segnando 2 punti in ciascuno degli incontri.