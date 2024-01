PAZZESCO Jalen Brunson! Chiuso un gennaio con delle stats che l’NBA NON VEDEVA DA DECENNI

I New York Knicks hanno sconfitto facilmente gli Utah Jazz di Simone Fontecchio questa notte. Con questo successo, Jalen Brunson ha concluso il mese di gennaio con delle statistiche che la Lega non vedeva davvero da decenni.

La 27enne guardia ha fatto registrare un plus-minus di +256 durante il mese, segnando il secondo miglior risultato nella categoria nella storia dell’NBA da quando il plus-minus è tra gli indicatori da metà degli anni ’90.

Il primo della lista è Scottie Pippen, che ha registrato un sorprendente +272 nel novembre 1996. Vi facciamo notare anche che OG Anunoby, che in questa stagione è stato ceduto dai Toronto Raptors ai New York Knicks, ha registrato il quarto miglior plus-minus di sempre con +252 a gennaio.

All’inizio di gennaio, Anunoby ha stabilito un record NBA nella categoria acquisendo +111 di plus-minus nelle sue prime cinque partite con la squadra.

Jalen Brunson sta vivendo un anno da protagonista, con una media di 26,7 punti, 3,9 rimbalzi e 6,5 assist a partita, tutti migliori risultati per la sua carriera. E c’è chi persino parla di MVP per lui. Forse un po’ troppo ma vi fa capire del livello di Brunson in questa stagione!

I Knicks hanno terminato il mese di gennaio con un impressionante record di 14-2. Sono ora terzi nella Eastern Eastern Conference.

