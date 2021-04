Pazzesco LeDay! Milano rimonta il Bayern e vince sulla sirena il primo atto

OLIMPIA MILANO – BAYERN MONACO 79-78

(16-18; 11-26; 26-20; 26-14)

Se questo è l’inizio, ci sarà da divertirsi, una Milano semplicemente orrenda e irriconoscibile per 20 minuti crolla fino a meno 19, dove nessuno combina niente contro un Bayern perfetto, guidato da un Seeley clamoroso (23 per lui) che sembrano condurre gara 1 a Trinchieri e soci; ma Milano non ci sta, rimonta passo dopo passo, si attiva Rodriguez, Delaney ma soprattutto un LeDay clamoroso, che all’ultimo respiro con 1.2″ da giocare trova da rimessa l’alley-oop vincente che consegna gara1 a Milano. E’ solo il primo atto, ma vincere rimontando così sicuramente darà molta energia all’Olimpia, anche se tra 48 ore sarà ancora una grande, grandissima battaglia.

E’ gara1 dei quarti, l’inizio è particolarmente contratto per entrambe le compagini che si sbloccano con 3 liberi di Delaney e con 6 punti in un amen di Baldwin, con una magata in contropiede clamorosa; Micov impatta dall’angolo l’8 pari, punteggio che al 6′ porta al primo timeout televisivo. Shields e Zipser si scambiano un paio di canestri di ottima fattura, in un match dal punteggio per ora basso, poi nel finale di periodo una gran stoppata di Reynolds e il jumper sulla sirena di Johnson danno il 18-16 esterno della prima frazione.

Super partenza bavarese, Reynolds schiaccia, Seeley spara la bomba e sul +7 Messina ferma subito il gioco per parlarci su; inerzia che non si ferma, Milano totalmente in blackout e Johnson domina nel pitturato allungando addirittura sul 30-18, Olimpia che sbatte continuamente contro la difesa del Bayern e sul meno 14 Messina chiama un altro timeout per provare a cambiare l’inerzia. Punter col 2+1 sblocca il digiuno offensivo, poi Weiler-Babb si infortuna alla caviglia tentando un lay-up, ed è costretto ad abbandonare il match. La gara non cambia, Monaco padrone con Baldwin a dominare e ritoccare il massimo vantaggio sul +15, e Milano che si aggrappa a un paio di giocate di Shields che valgono “solo” il 25-40 che porta Trinchieri a un timeout. E il Bayern ne esce divinamente con il gioco da 4 di Seeley, poi Hines tira fuori dalla spazzatura due punti che mandano tutti all’intervallo sul 44-27 Bayern.

Buon impatto di Milano che apre con 7 punti guidata da Delaney e Punter, poi Johnson schiaccia il nuovo +13 per i suoi, poi Micov segna da fuori e Hines con l’appoggio del 39-47 obbliga Trinchieri a fermare tutto subito. Sisko esce con la tripla da 8 metri, Delaney risponde con la stessa moneta, ma il Bayern risponde ogni volta e Seeley spara il +12 che ridà fiato ai bavaresi. Olimpia che non riesce a svoltare del tutto il match, Bayern in controllo grazie a un Seeley fantastico, poi nell’ultimo minuto l’Olimpia trova 4 punti con Rodriguez ma è solamente 53-64 al 30′ di gioco.

Rodriguez dopo tre quarti di sonno entra nel match, 8 punti consecutivi che valgono il meno 6 che rimette Milano nel match, Trinchieri ferma subito la contesa, ma è Leday a trovare in un amen 4 punti per il 65-67, poi Punter sbaglia la bomba del sorpasso e il gioco da 3 di Gist dà fiato al Bayern per il nuovo +5. Tensione altissima, Seeley infila la quinta bomba di serata, LeDay risponde col 2+1 per il meno 3, e poi il solito Hines (dopo un libero di Baldwin) appoggia il 72-74 a 2′ dal termine. Leday trova il pari quando scatta l’ultimo minuto di gioco, Gist fa un sanguinoso 0/2 dalla lunetta e un immenso Rodriguez spara la bomba in faccia a Reynolds del +3 a 36″ dal termine, con Trinchieri che si gioca l’ultimo timeout. Baldwin trova due rapidi dalla lunetta, Milano orchestra una brutta azione e Gist in contropiede trova il fallo a 7 decimi dal termine, segnando i due liberi del sorpasso. Milano rimette in attacco, Delaney alza un alley-oop dalla rimessa trovando LeDay che al volo appoggia al tabellone segnando il canestro del 79-78 sulla sirena che consegna gara1 all’Olimpia Milano.

MILANO: Punter 11, Leday 17, Micov 8, Roll, Rodriguez 13, Tarczewski 2, Delaney 10, Shields 8, Brooks, Evans 2, Hines 6, Datome 2

BAYERN: Weiler-Babb 3, Baldwin 10, Seeley 23, Reynolds 7, Lucic 6, Flaccadori, Amaize, Zipser 5, Gist 7, Johnson 10, Sisko 7, Radosevic

