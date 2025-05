Pazzesco Marcelinho: dopo l’MVP di BCL, vince anche quello di Liga ACB

Marcelinho Huertas ha scritto una pagina indelebile nella storia del basket spagnolo: a 42 anni (compiuti il 25 maggio), il playmaker brasiliano del CB La Laguna Tenerife è stato nominato MVP Movistar della Liga 2024-25, diventando il giocatore più anziano a ricevere questo prestigioso riconoscimento.

Huertas ha disputato una stagione eccezionale, guidando il Tenerife al secondo posto in classifica con medie di 14.3 punti e 7.2 assist in poco più di 20 minuti per partita. Queste prestazioni lo hanno reso il miglior assistman del campionato e l’ottavo giocatore per valutazione complessiva con 16.7. Nel corso della stagione, Marcelinho ha superato i 3.000 assist in carriera, stabilendo un nuovo record nella Liga Endesa con 3.193 assist totali.

La consegna del premio è avvenuta in modo sorprendente: convocato al Teatro Leal de La Laguna per un’intervista, Huertas è stato accolto da una festa a sorpresa organizzata dai suoi compagni di squadra, dallo staff tecnico, dai tifosi e dalla sua famiglia, che gli ha consegnato il trofeo di MVP. Un momento toccante che ha celebrato non solo le sue prestazioni in campo, ma anche il suo carisma e la sua leadership.

Oltre al titolo di MVP della Liga Endesa, Huertas è stato inserito per la sesta volta nel miglior quintetto della ACB. Poche settimane fa aveva ricevuto anche il premio di MVP della Basketball Champions League per la seconda volta in carriera, nonostante l’eliminazione del Tenerife in semifinale. Dal suo arrivo nel 2019, il brasiliano ha contribuito significativamente ai successi del club, conquistando una Basketball Champions League nel 2022 e due Coppe Intercontinentali nel 2020 e nel 2023.

Una carriera senza tempo

Con 17 stagioni nella Liga ACB alle spalle, Marcelinho Huertas ha giocato oltre 1.000 partite con squadre spagnole, diventando il primo straniero a raggiungere questo traguardo. La sua longevità e il suo rendimento costante lo pongono tra le leggende del basket europeo, con la possibilità di superare il record di longevità di Darryl Middleton se continuerà a giocare fino al 2028.