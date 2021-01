Pazzesco Sabonis: tripla doppia con il 90% al tiro, come lui solo i mostri sacri del gioco

Clamorosa prestazione di Domantas Sabonis nella vittoria dei suoi Indiana Pacers contro gli Charlotte Hornets (106-116). Il lituano ha chiuso la partita con 22 punti, 11 rimbalzi, 10 assist e 9/10 dal campo.

Solamente altri sette giocatori prima di lui erano riusciti a realizzare una tripla doppia tirando con il 90% e solamente quattro lo hanno fatto segnando almeno 20 punti: Wilt Chamberlain, Bo Outlaw, Draymond Green e Nikola Jokic.

Domantas Sabonis had 22 pts, 11 rebs & 10 ast tonight on 9-10 shooting in a win vs Charlotte.

He is the 5th player in NBA history to record a 20-pt triple-double and 90% FG pct in a game, joining Nikola Jokic, Draymond Green, Wilt Chamberlain (2x) and Bo Outlaw h/t @EliasSports pic.twitter.com/0MA79QnoGX

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2021