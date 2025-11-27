PAZZESCO SARGIUNAS: 9 punti in 9 secondi, la Lituania vince sulla sirena contro la Gran Bretagna

L’Italia ha perso all’esordio nelle qualificazioni per la FIBA World Cup 2027, sconfitta dall’Islanda un po’ a sorpresa. Domenica gli Azzurri chiuderanno questa finestra di Nazionali con la trasferta a Klaipeda contro la Lituania. Ma com’è andata la partita dei baltici, anche loro al debutto in queste qualificazioni? Sicuramente meglio rispetto all’Italia, ma non di molto: la Lituania se la vedeva con la Gran Bretagna in trasferta alla Copper Box Arena di Londra.

La vittoria lituana è arrivata 88-89, di misura, e solo sulla sirena finale grazie a una prodezza di Ignas Sargiunas, qualcosa che rarissimamente si vede sui campi di basket. Con i britannici a +7 a 9 secondi dalla fine, il giocatore del Rytas Vilnius ha segnato la tripla della speranza, per il -4. Dopo un timeout della Gran Bretagna i baltici hanno mandato in lunetta Hesson che ha segnato solo uno dei due liberi a sua disposizione. A quel punto ancora Sargiunas ha timbrato la seconda tripla di fila, quella del -1 con soli 3 secondi da giocare. Con la partita che comunque sembrava ormai in mano ai britannici, Sargiunas è riuscito a rubare palla sulla rimessa e a segnare un’altra tripla da poco dopo centrocampo proprio sul gong: 9 punti in 9 secondi che hanno consegnato il successo alla squadra di coach Kurtinaitis.