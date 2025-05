Penalizzazione Trapani Shark, il commento di Antonini: “Troveremo giustizia”

La notizia della penalizzazione di Trapani ha scosso il basket italiano ma il patron Valerio Antonini predica calma.

La Shark ha ricevuto un -4 sulla classifica del prossimo campionato. Le motivazioni sono dovute a irregolarità amministrative. In sintesi, il club siciliano avrebbe pagato le tasse tramite un credito d’imposta acquistato da una fantomatica società di Milano. Il credito però si sarebbe rivelato inesistente e ciò ha portato alla sanzione.

Antonini si sente parte lesa, così come Massimo Cellino, che per gli stessi motivi ha visto il suo Brescia Calcio retrocesso in Serie C.

Il presidente granata ha provato a fare chiarezza su X.

La FIP, con estrema rapidità, ci comunica oggi la decisione di dare 4 punti di penalizzazione alla Shark per la prossima stagione per irregolarità nel pagamento INPS e IRPEF dei giocatori per la scadenza del 16 Aprile 2024. Ritengo onestamente che non potesse fare altrimenti regolamento alla mano ma sanno che ci sono enormi elementi per rivedere più avanti questa decisione. Non c’è fretta. Abbiamo già inviato alla COMTEC la nostra denuncia alla Guardia di Finanza contro tutti i soggetti coinvolti in questa clamorosa truffa, agevolata da complici su scala nazionale e che mi hanno convinto della esistenza di questi crediti che avrebbero consentito una legittima operazione di compensazione per le nostre società, dato che in serie A Basket e serie C di Calcio, pur non essendoci di fatto introiti sufficienti per sostenere questi sport, lo Stato applica le stesse tassazioni della serie A di Calcio ! Ad ogni modo , siamo CERTI che attraverso il pool di legali che ho messo in campo troveremo giustizia e i criminali pagheranno per quello che hanno fatto. A chi scrive stupidaggini sui socials, invito a fare attenzione alle conseguenze legali, perché stavolta ogni singola frase fuori posto e priva di basi legali sarà perseguita legalmente sotto ogni punto di vista. Intanto andiamoci ora a prendere questo Scudetto ancora più “determinati” di prima.