Peppe Poeta: “A Cremona sto benissimo, sarebbe bello finire la mia carriera qui”

Peppe Poeta sta vivendo letteralmente una seconda giovinezza alla Vanoli Cremona: la squadra lombarda, dopo un’estate da incubo in bilico tra Serie A e fallimento, occupa attualmente la decima posizione in classifica con 7 vittorie e 12 sconfitte, ed ha in Poeta il leader indiscusso in campo, capace di gestire al meglio l’attacco di coach Galbiati.

In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, il 35enne playmaker ha espresso estrema felicità a proposito della stagione attuale e dell’ambiente Vanoli: “C’è un aspetto duplice qua: una gestione familiare che ti fa sentire subito accolto dal punto di vista umano, ma anche un’organizzazione professionale che ti mette a tuo agio, staff sanitario di livello, palazzetto sempre a disposizione. Dico la verità, mi vedrei bene a chiudere a Cremona la mia carriera“.

