Peppe Poeta in Nazionale? Brian Sacchetti ci ha messo una buona parola con papà Meo, ma basterà?

Peppe Poeta, nostro ospite fisso su Twitch tutte le sere dopo le partite di Final Eight di Coppa Italia, ha saputo da Brian Sacchetti, special guest per gli ultimi due Quarti di Finale, che ha messo una buona parola parola con suo papà Meo, che è anche il Commissario Tecnico dell’Italbasket. Basterà? Probabilmente no. In primis perché Meo e la tecnologia non vanno proprio a braccetto – Brian ha detto che non risponde mai ai messaggi – e poi perché Peppe preferisce le calde spiagge di Formentera al palasport di Belgrado:

@BrianSacchetti ha messo una buona parola per @PeppePoeta chiedendo a papà @RomeoSacchetti di convocarlo con l'@Italbasket ma il C.T. non ha ancora risposto. Meo, facci questo piacere! #PeppeaBelgrado (poi Peppe rifiuterà perché Es Pujols chiama). pic.twitter.com/5zo30YbqY7 — BasketUniverso (@BasketUniverso) February 12, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.