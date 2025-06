Peppe Poeta lascia ufficialmente Brescia, ora il ritorno a Milano

Peppe Poeta, dopo una sola stagione, lascia ufficialmente la panchina della Germani Brescia che ha appena portato fino alle finali Scudetto perse contro la Virtus Bologna. Il tecnico ha accettato l’offerta di Ettore Messina e dell’EA7 Milano: diventerà Associate Head Coach per una stagione, per poi prendere le redini della squadra dalla stagione 2026-27.

“GRAZIE BRESCIA! È stato un sogno ad occhi aperti, una favola a lieto fine, qualcosa che è difficile anche solo spiegare. È stato tutto così bello da non sembrare vero. È riduttivo parlare della finale scudetto, mi riferisco a tutto ciò che è stato per me il mio ultimo anno di vita, di voi bresciani e della vostra splendida città, di come mi avete accolto, amato e supportato. Ci sono treni che non puoi non prendere e questo è uno di quelli. Ci salgo GRAZIE A VOI e ve ne sarò sempre grato. Ricordatevi le cose belle non finiscono, restano nel cuore di chi le ha vissute!” ha scritto Poeta sui social.

Poeta era già stato assistente di Messina per due stagioni, dal 2022 al 2024, vincendo due Scudetti in biancorosso. Brescia invece virerà su altri coach: ancora sul tavolo, in attesa di risposta, la proposta a Cinzia Zanotti.