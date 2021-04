Peppe Poeta rinnova il contratto con la Vanoli Cremona

Vanoli Basket Cremona comunica con grande piacere di aver prolungato l’accordo in essere con il capitano Peppe Poeta fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione 2022/2023.

“È la prosecuzione naturale di un anno fantastico – afferma Poeta – andato oltre ogni più rosea aspettativa. Alla Vanoli sono stato accolto in maniera speciale, in un ambiente famigliare ma allo stesso tempo estremamente professionale. Sono felice di rimanere a Cremona e ringrazio la Società per la fiducia e l’affetto”.

“Siamo molto contenti di poter iniziare la costruzione del roster per la prossima stagione partendo dal rinnovo del capitano – commenta il general manager Flavio Portaluppi – Peppe ha confermato in questi mesi le qualità di giocatore e uomo squadra di cui avevamo bisogno, mettendo al servizio la sua esperienza e calandosi perfettamente nella realtà della Vanoli Basket”.

Sito Uff. Vanoli Cremona

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.