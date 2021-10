Per Brindisi c’è sempre Fika: rinnovata la partnership commerciale

Per il terzo anno consecutivo la partnership tra la Happy Casa Brindisi e Fika Italia proseguirà per la stagione sportiva 2021/22 in qualità di sponsor e fornitore ufficiale.

Per momenti di relax e di convivialità, abbiamo scelto nuovamente Fika: vari aromi di caffè al ginseng, cioccolate calde, infusi, creme vellutate, sorbetti, granite, Tè freddi.

Un successo quello di questa piccola azienda di Mesagne e della famiglia Maggio che ha raggiunto importanti traguardi sia a livello locale che regionale affermandosi come splendida realtà su tutto il territorio Pugliese ma che non vuole certo fermarsi qui.

“Con il direttore commerciale Fanigliulo abbiamo sviluppato un progetto di marketing mirato e stiamo portando avanti con grande entusiasmo questa collaborazione perché grazie all’appeal sportivo, e non solo, della Happy Casa, vorremmo far conoscere il nostro brand a livello nazionale. ” – queste le dichiarazioni di Alessandro Maggio, uno dei titolari e soci del gruppo Fika – Saremo dei sognatori, dei visionari ma proprio prendendo spunto dalla grandissima crescita sotto tutti i punti di vista della New basket brindisi, dalla sua organizzazione e capacità di fare rete e sistema, vorremo cercare insieme al sodalizio bianco azzurro di raggiungere grandi traguardi commerciali e in termini di branding”.

Fika Salento ed Happy Casa Brindisi ancora insieme per tanto tempo!!!

Fonte: ufficio stampa New Basket Brindisi