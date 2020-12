Per Venezia un’altra disfatta europea: pesante KO in Turchia contro il Bahcesehir

Bahcesehir – Reyer Venezia 108-74

(19-21, 35-22, 30-15, 24-16)

Arriva un’altra sconfitta pesante in EuroCup per la Reyer Venezia, che ancora priva di Mitchell Watt, Bruno Cerella, Valerio Mazzola e quasi anche Michael Bramos (per lui meno di 2′ in campo) prende 108 punti dai turchi del Bahcesehir e scivolando così all’ultimo posto nel proprio girone, prima occupato proprio dagli avversari di oggi.

I ragazzi di coach De Raffaele rimangono in partita solo nel primo quarto, chiuso addirittura avanti 19-21 con un canestro finale di Stefano Tonut (autore di 9 punti nella prima frazione). Già nel secondo periodo arriva l’accelerazione dei padroni di casa, che dopo un paio di minuti prendono il largo e raggiungono il +9: Venezia prova a rispondere di carattere, con un Tonut ispiratissimo, torna a -3 ma scivola nuovamente sul 54-43 all’intervallo.

Il terzo quarto è un massacro: il Bahcesehir segna il doppio dei punti dei lagunari, una tripla di Erick Green e un canestro dell’ex Josh Owens valgono il +22 che diventa +26 alla fine della frazione. L’ultimo periodo è solo una formalità: Jamal Jones, 26 punti, e Green, 21, portano la loro squadra a scollinare i 100 punti e a trionfare alla fine 108-74.

Bahcesehir: Jones 26, Yuceoral, Akpinar 11, Robinson 16, Ozdemir, Green 21, Kilicli NE, Yilmaz A. 2, Akyazili 9, Owens 4, Aldridge 6, Yilmaz E. 13.

Venezia: Casarin 1, Stone 11, Bramos 2, Tonut 21, Daye 4, De Nicolao 12, Vidmar, Chappell, D’Ercole, Possamai 2, Biancotto, Fotu 21.

