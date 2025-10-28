Perché Alessandro Gassman ha allenato durante Fortitudo Bologna-Torino?

La serata bolognese prevedeva, oltre alla sfida in terra baltica tra Zalgiris Kaunas e Virtus in EuroLega, anche una partita al PalaDozza tra Fortitudo Bologna e Torino, valida per l’8° turno di Serie A2. Il match è stato dominato dai padroni di casa, con la squadra di Attilio Caja che si è imposta 85-60 grazie soprattutto ai 25 punti di Lee Moore e alla doppia-doppia di Sorokas (13 punti e 14 rimbalzi).

Probabilmente però l’highlight della serata è stato quando, durante l’intervallo, un individuo si è alzato e ha iniziato ad allenare una partita alternativa. Quell’individuo era Alessandro Gassman, che ha approfittato della cornice del PalaDozza per girare alcune scene di un futuro film dal titolo “Campioni”. La pellicola sarà il remake italiano dello spagnolo “Non ci resta che vincere”, il cui protagonista è proprio un allenatore di basket interpretato da Gassman che ha l’obbligo di formare una squadra composta da persone con disabilità intellettive. La storia porta poi il coach ad allenare proprio al PalaDozza contro la Fortitudo.

Il film si sta girando a Bologna tra i Giardini Margherita, altro luogo simbolo di Basket City, e il centro storico: le riprese andranno avanti ancora qualche giorno, fino al 31 ottobre. Il regista del film è Jacopo Bonvicini, già aiuto regista per alcuni prodotti pluripremiati di Paolo Sorrentino come “La Grande Bellezza”.