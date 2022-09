Perché Antetokounmpo crede che Curry sia il migliore al mondo

Giannis Antetokounmpo e Steph Curry hanno entrambi avuto l’opportunità di battere i Boston Celtics nei playoff la scorsa stagione. Dopo che la sua squadra è arrivata a Gara-7 e i Golden State Warriors hanno vinto il titolo in casa di Boston, la superstar dei Milwaukee Bucks sa esattamente chi dovrebbe essere considerato il miglior giocatore del mondo.

Il notoriamente umile Antetokounmpo crede che Curry entri nella stagione 2022-23 con quel titolo. Come mai? Come ha detto Antetokounmpo ai giornalisti al Bucks Media Day di ieri, il miglior giocatore del campione in carica della NBA merita sempre questa definizione, proprio come è stato per lui la scorsa stagione dopo aver portato Milwaukee al suo primo titolo in 40 anni.

“Credo di aiutare la mia squadra e i miei compagni di squadra a migliorare? Sì lo faccio. Credo di essere il miglior giocatore del mondo? No. Lo è chi ha vinto il titolo di MVP per ultimo. Due anni fa sì. Ma secondo me il miglior giocatore del mondo è Steph Curry fino a quando non ci sarà un altro giocatore al suo posto”.

“I believe that the best in the world is Steph Curry.” -Giannis Antetokounmpo, Bucks Media Day 2022 pic.twitter.com/C3Detw15NR — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) September 25, 2022

Curry è un giocatore molto diverso da Antetokounmpo, ovviamente, e ha rappresentato una minaccia ancora più grande per la difesa dei Celtics sulla strada per vincere il suo primo premio MVP delle Finals NBA.

Leggi anche: Il campione che non ti aspetti: Rodrigo Palacio ora gioca a basket in Serie D