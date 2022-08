Perché Brooklyn è interessata a Carmelo Anthony e Dwight Howard

C’è molta incertezza intorno ai Brooklyn Nets in questo momento mentre cercano di trovare una soluzione alla saga commerciale di Kevin Durant. Comunque sia, il front office deve ancora prepararsi per qualsiasi evenienza con l’avvicinarsi della nuova stagione. In questo momento un paio di veterani dei Los Angeles Lakers sono stati accostati ai Nets mentre cercano di completare il loro roster.

Secondo un dirigente anonimo della Eastern Conference, sia Carmelo Anthony che Dwight Howard potrebbero essere nei radar di Brooklyn. Parlando con Thomas Darro di heavy.com, il dirigente ha spiegato perché crede che entrambi i veterani sarebbero un’opzione praticabile per i Nets:

“Hanno bisogno di un altro ragazzo sotto canestro, ma non sentono molta pressione per riempire quel punto. Ci sono veterani che possono firmare questo mese o anche all’inizio del prossimo mese: Dwight Howard sarebbe quello più ovvio, forse anche Hassan Whiteside. Anche Cody Zeller è là fuori. Vogliono vedere cosa può dare loro Nic Claxton, ma vogliono anche un’assicurazione. E giocheranno spesso la small ball avendo Ben Simmons in campo. Mi aspetto che puntino su 14 ragazzi veri, più i vari giocatori in G-League. Si è parlato anche della loro intenzione di firmare Carmelo Anthony, forse con l’idea di provare a convincere Kevin Durant anche in questo modo, ma ovviamente non ci sono stati sviluppi, almeno non ancora”.

Sia Anthony che Howard hanno visto scadere i rispettivi contratti con i Lakers dopo la scorsa stagione. Non sembra che Los Angeles sia interessata a dare a nessuno dei due un nuovo accordo, almeno non per ora, quindi è molto probabile che entrambe le ex superstar finiscano per avere un’uniforme diversa nel 2022-2023, magari quella di Brooklyn.

