Perché Cooper Flagg prepara la stagione giocando a NBA 2K26?

La preseason NBA è ancora in corso e il training camp deve ancora iniziare, ma Cooper Flagg non perde tempo. La prima scelta assoluta al Draft 2025, appena 18enne, sta già lavorando per farsi trovare pronto al debutto con i Dallas Mavericks. La particolarità? Cooper Flagg si sta allenando anche con il nuovo videogioco NBA 2K26, simulando i movimenti e l’intesa con le due stelle della squadra: Kyrie Irving e Anthony Davis.

Cooper Flagg usa NBA 2K26 per studiare i compagni

A rivelarlo è stato Ronnie Singh, meglio conosciuto come Ronnie2K, volto della saga NBA 2K e Digital Marketing Director del franchise:

“Ho parlato molto con Cooper Flagg nelle ultime settimane, e sta già cercando di capire come inserirsi nei Mavericks giocando a NBA 2K26 con Kyrie Irving e Anthony Davis. È un modo per testare i movimenti e la chimica di squadra prima ancora di scendere in campo”.

“Forse non giocherà subito con Kyrie, visto che è ancora infortunato, ma è bello che possa simulare quella situazione. Il nostro AI è così avanzato da ricreare un’esperienza autentica sul parquet”.

I Mavericks dovranno aspettare per vedere Flagg e Irving insieme sul parquet: il veterano sta ancora recuperando da un grave infortunio al legamento crociato. Nel frattempo, il rookie sta accumulando esperienza virtuale per farsi trovare pronto quando arriverà il momento.

I numeri di Flagg in Summer League

L’impatto del giovane talento si è già visto in NBA Summer League, dove ha viaggiato a 20.5 punti, 5 rimbalzi, 2.5 assist, 1.5 recuperi e 1 stoppata di media in oltre 31 minuti a partita. Statistiche da futuro protagonista.

In NBA 2K26, Flagg parte con un overall di 82, il più alto tra i rookie scelti al Draft 2025, e figura già al 79° posto nella Top 100 dei migliori giocatori del gioco. Un biglietto da visita che testimonia le aspettative altissime su di lui.

