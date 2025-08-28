Daryl Morey Harden Jordan

Perché Daryl Morey pensa che Harden sia uno scorer migliore di Jordan?

Alessandro Saraceno

Il presidente dei Philadelphia 76ers, Daryl Morey, ha riacceso il dibattito eterno sul miglior realizzatore nella storia dell’NBA. Durante un’intervista, Daryl Morey ha fatto una dichiarazione destinata a dividere gli appassionati: secondo lui, James Harden è un miglior scorer rispetto a Michael Jordan.

Le parole di Morey su Harden e Jordan

“Qualcuno mi ha chiesto chi sia un miglior realizzatore tra lui e Michael Jordan. È un dato di fatto che James Harden sia un miglior scorer di Michael Jordan”, ha affermato Morey, specificando come la sua analisi si basi più sui numeri che sulle emozioni o sulle highlights.

Il dirigente ha spiegato che il valore di Harden non è solo estetico ma soprattutto statistico:

“Se dai la palla a Harden e guardi quanti punti genera prima di cederla, ti rendi conto di quanto sia devastante offensivamente. Per questo, basandoci sui dati, Harden è di gran lunga il numero uno nella storia NBA”.

Il perché della trade per Harden

Morey ha ricordato i motivi per cui i 76ers investirono tanto per portare Harden a Philadelphia:

“Abbiamo messo tutte le nostre risorse su di lui. Non potevamo sapere sarebbe diventato il miglior giocatore del mondo, ma i numeri lo dimostravano già ai tempi degli Oklahoma City Thunder. Allora era nascosto dietro altri campioni, ma i dati mostravano chiaramente il suo talento”.

Harden contro Jordan: un dibattito infinito

Il paragone di Daryl Morey tra James Harden Michael Jordan, considerato da molti il più grande giocatore di tutti i tempi, è inevitabile. Jordan ha dominato gli anni ’90 con sei titoli NBA e una mentalità vincente senza pari, mentre Harden ha costruito la sua carriera su creatività offensiva, tiri da tre, step-back e capacità di andare in lunetta.

