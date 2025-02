Perché Denver non ha fatto nulla alla NBA trade deadline

Il general manager dei Denver Nuggets, Calvin Booth, ha chiarito le ragioni per cui la squadra ha scelto di non effettuare scambi prima della trade deadline della NBA 2025, nonostante i numerosi movimenti di mercato avvenuti in tutta la lega.

Molti tifosi e analisti si aspettavano che i Nuggets intervenissero per rafforzare la profondità del roster, ma Booth ha spiegato che la dirigenza aveva motivazioni precise per rimanere inattiva.

Booth ha riconosciuto che Denver è stata attiva nelle discussioni, ma alla fine ha ritenuto che non si fosse concretizzata l’offerta giusta:

“Questa trade deadline è stata un po’ diversa dall’ultima. Penso che avessimo alcune risorse su cui lavorare, ma la miglior descrizione è che dovevamo fare una grande mossa o restare fermi. Ci piacevano alcuni giocatori sul mercato e sembrava che potessimo concludere qualche affare, ma altre squadre ci hanno superato nelle offerte o abbiamo semplicemente ritenuto che non fosse il miglior uso delle nostre risorse”, ha dichiarato Booth.

Uno dei problemi principali dei Nuggets in questa stagione è stata la scarsa produttività della panchina, con difficoltà a garantire contributi costanti. Booth aveva precedentemente affermato che Denver disponeva di “nove veri giocatori”, ma col passare della stagione quel numero sembrava ridursi.

“Determinare il nostro quintetto titolare non è facile. Abbiamo sei o sette titolari effettivi, poi c’è un calo di rendimento dopo di loro”, ha ammesso Booth. “Non è una critica a nessuno, nemmeno a Julian Strawther o ad altri ragazzi della squadra. Ma penso che questa sia la nostra situazione attuale. Quei sei o sette giocatori hanno giocato a un livello molto alto”, ha concluso.

Nonostante la mancata attività durante l’NBA trade deadline, i Denver Nuggets rimangono competitivi, attualmente con un record di 33-19, che li colloca al terzo posto nella Western Conference.