Perché Desmond Bane indossa le LeBron XX nonostante la rivalità

Mentre Desmond Bane dei Memphis Grizzlies lavorava per riprendersi da un frustrante infortunio all’alluce all’inizio di questa stagione, ha testato varie sneaker Nike in grado di supportare adeguatamente il fastidioso infortunio, tra cui anche le LeBron XX. La scarpa che ha finito per avere più senso per il 24enne è stata anche l’ultima edizione del suo rivale nei playoff al primo turno.

Dopo aver provato più scarpe Nike, tra cui le Nike firmate da Kyrie Irving e la serie Nike Zoom GT, le migliori e le più comode per Bane sono state le LeBron XX, secondo Tim MacMahon di ESPN.

È stata una bella decisione per il secondo marcatore dei Grizzlies nel 2022-23, soprattutto dopo che c’è stata una diatriba tra lui e LeBron James durante la partita Lakers-Grizzlies del 9 gennaio 2022.

Bane ha indossato la scarpa 46 volte dopo essere tornato dall’infortunio e ha detto a ESPN di aver provato ansia indossandole per la prima volta contro i Lakers il 20 gennaio. Ma James ha rotto il ghiaccio, chiedendo a Bane se ne avesse abbastanza e se lui ha detto di sì.

Dopo che i Lakers hanno sconfitto i Grizzlies in Gara 1 domenica sera, LeBron ha confermato che la sua offerta di assistere Bane era genuina.

