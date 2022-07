Perché diamo tutti per scontato che Irving voglia lasciare i Brooklyn Nets?

Nessuno sa cosa saranno i Brooklyn Nets la prossima stagione. Con la richiesta di trade di Kevin Durant che sta condizionando la loro offseason NBA e le voci di scambio di Kyrie Irving con i Lakers per Russell Westbrook in pieno svolgimento, la squadra al momento vive su un terreno incerto.

Secondo una fonte di Brian Lewis del New York Post, questo è ciò che sta pensando la star dei Nets in questo momento. La fonte afferma che la mente di Kyrie Irving è offuscata dalle continue chiacchiere commerciali quando l’All-Star non ha mai chiesto uno scambio, a dire la verità.

“Come siamo entrati in questa situazione dove lo vogliono scambiare, quando è successo?” ha chiesto retoricamente la fonte. “Ecco la situazione. Ha accettato la Player Option, il che significa che aveva e ha tutte le intenzioni di giocare con i Brooklyn Nets. KD decide che vuole uscire e ora tutti parlano di scambiare Kyrie, giusto?”

Secondo la fonte, la domanda di trade di Kevin Durant è stata unita alla ricerca di un modo per liberare i Nets da Kyrie Irving quando l’opt-in ha chiarito le sue intenzioni. Tuttavia, Irving riconosce che, se sono i Brooklyn Nets a volere una separazione, è una storia diversa.

Stiamo a vedere come si evolverà questa situazione però non possiamo che ammettere che i Brooklyn Nets sono passati dall’essere una squadra da Space Jam al non essere nulla in neanche 2 stagioni. Si è trattato davvero di un unicum del mondo del basket. Non c’è stata costruzione. Solo voglia di vincere subito, senza pensare al domani.

