Perché Draymond Green ha insultato il 40% dei giocatori NBA?

Quando si parla di QI cestistico, Draymond Green, ala dei Golden State Warriors, ritiene che non sia una caratteristica di tutti i giocatori dell’NBA.

Sebbene molti sui social media prendano in giro alcuni giocatori per le loro statistiche o per i loro occasionali airball, la realtà è che tutti i giocatori della lega giocano a un livello molto alto; dopo tutto, bisogna essere estremamente bravi per essere anche il peggior giocatore dell’NBA.

Tuttavia, questo non significa necessariamente che tutti i giocatori abbiano un QI cestistico. Possono avere talento, dimensioni e doti atletiche come nessun altro giocatore. Ma quando si tratta di fare la giocata giusta o di avere la consapevolezza di prendere una scelta decisiva, è qualcosa che solo una parte dei giocatori NBA sa fare.

Per Draymond Green, solo meno del 60% dei giocatori NBA possiede un QI cestistico di livello superiore.

“Numero uno: non solo penso che non ci siano molti ragazzi che abbiano un QI cestistico di livello superiore, ma anche che non ci siano molti ragazzi che abbiano un QI cestistico in generale in NBA”, ha detto la stella dei Warriors in una recente apparizione a The Pat Bev Podcast. “Stiamo parlando di meno del 60% dell’NBA”, ha concluso.

